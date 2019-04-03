В Госдуме обещают оставить НАТО без зубов в случае провокаций в Керченском проливе

Если корабли НАТО попытаются силой обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, то для них это будет иметь неприятные последствия. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Активность НАТО

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что НАТО собирается обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив. Она отметила, что в ходе встречи в Вашингтоне члены Североатлантического альянса примут «пакет мер» в ответ на действия Российской Федерации в Черном море. В том числе более интенсивную разведку с воздуха и увеличение количества проходов кораблей альянса.

«Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив», — заявила Хатчисон.

«Не стоит пробовать Россию на зуб»

Андрей Красов напомнил, что существует международная конвенция Монтре, которая запрещает нечерноморским государствам проводить через проливы подводные лодки и корабли водоизмещением свыше 10 тысяч тонн. Кроме того, конвенция ограничивает время их нахождения в акватории 21 сутками.

«Такая псевдо-оборонительная организация, как НАТО, не может действовать в акватории Черного моря без согласования с той же Турцией (проход через Босфорский пролив). Поэтому НАТО будет сложно нарастить свою группировку», — пояснил Андрей Красов.

Ранее эксперты уже указывали, что, несмотря на членство Турции в НАТО, Анкара не допустит усиления в регионе других стран Североатлантического альянса. Потому что Черное море входит в сферу национальных интересов Турции.

Говоря о Керченском проливе, Андрей Красов заметил, что украинские суда имеют полное право по нему проходить. Но для этого нужно уведомить российскую сторону.

«Не нужно устраивать провокаций, подобно той, что они устроили в прошлом году. До нее ведь все было нормально. Нас, конечно, эти заявления НАТО беспокоят, потому что это излишнее бряцание оружием. До добра оно не доведет. Россия уже давно свою позицию по этому вопросу высказала. Нечего кораблям нечерноморских стран НАТО делать в Черном море», — добавил Андрей Красов.

Политик отметил, что Россия всегда придерживается выполнения международных соглашений.

«Вряд ли корабли НАТО будут прорываться через Керченский пролив. Не думаю, что у них настолько горячие головы, чтобы из-за провокации Украины последовала провокация НАТО. Не стоит пробовать Россию на зуб, можно остаться без зубов», — заключил Андрей Красов.

Ранее ФАН сообщило, что Россия ответит на возвращение Пентагона к стратегии времен холодной войны.