Прокуратура обвинила НАБУ в нежелании расследовать дела по «Укроборонпрому»

Киев, 3 апреля. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в нежелании расследовать дела, которые касаются коррупции в «Укроборонпроме». Об этом говорится в сообщении САП Украины на ее официальной странице в Facebook.

В качестве примера ведомство приводит уголовное дело о фиктивных поставках запчастей и комплектующих на Харьковский бронетанковый завод на сумму в 56 миллионов гривен (около двух миллионов долларов). В деле фигурирует скандальная компания «Оптимумспецдеталь», о которой украинские журналисты писали в своем расследовании.

САП отмечает, что сначала следствие по этому делу шло активно, однако с сентября 2016 года оно замедлилось.

«Позиция НАБУ — дело не имеет перспективы и не будет доведено до суда, поскольку невозможно документально подтвердить постановку и снятие с учета на Харьковском бронетанковом заводе соответствующих комплектующих, которые затем фигурантами дела были поставлены на тот же завод повторно», — говорится в сообщении надзорного органа в Facebook.

Отмечается, что аналогичная ситуация складывается в отношении целого ряда уголовных дел. Речь идет о расследовании фактов злоупотреблений со стороны должностных лиц министерства обороны и руководства Шепетовского ремонтного завода при закупе гаубиц 2С1 «Гвоздика», дела о хищениях более шести миллионов гривен Шосткинского казенного завода «Импульс», а также о растрате более 58 миллионов гривен при закупках топлива Минобороны Украины у компании «Трейд Коммодити» и других.

В связи с этим САП обратилась в Совет общественного контроля НАБУ с просьбой повлиять на сотрудников Национального антикоррупционного бюро.

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что «Укроборонпром» является «дойной коровой» для некоторых чиновников из руководства Украины.

Напомним, скандал вокруг объединения предприятий разгорелся после того, как журналисты Bihus.info опубликовали серию расследований о контрабандных закупках запчастей для компаний оборонного комплекса Украины. По версии СМИ, к организации мошеннических схем были причастны близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица.