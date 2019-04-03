Старые сценарии новых выборов в Израиле. Колонка Евгения Беня

Согласно данным опроса общественного мнения по выборам в Кнессет Израиля 21 созыва, правящая партия «Ликуд» наберет 29 мандатов из 120 и переиграет новый альянс «Кахоль лаван» с 28 мандатами. Идущая следом харизматическая партия «Авода» получит 14 мест в составе Кнессета.

Жители Израиля называют альянс «страной советов». В том смысле, что укоренившихся тут хлебом ни корми, но они всегда накормят советами всех подряд. Даже тем, кто не ждет советов — случайным прохожим или попутчикам — русскоязычные израильтяне расскажут, как надо правильно жить. Причем это вовсе не означает, что дающий совет живет так, как сам рекомендует. Стремление давать советы выходит и за пределы Израиля. Например, израильский общественный деятель Яков Кедми прямо по нашему центральному телевидению дает рекомендации России, как ей строить свою внешнюю и даже внутреннюю политику.

Что же касается предвыборных социологических опросов — то их результаты в Израиле в ряде случаев могут очень мало соответствовать действительному положению вещей. Например, в этой стране считается нормальным, если некто любого возраста в частном общении или отвечая на вопрос социолога ругает власти на чем свет стоит, а потом проголосует в энный раз за «ненавистный режим». В Израиле вообще считается делом обычным думать одно, говорить второе, а делать третье. Впрочем, как и в ряде других стран Ближнего Востока.

Больше скепсиса к «Ликуду» у молодежи

Накануне выборов в 21 созыв Кнессета СМИ Израиля обнародовали и результаты опроса, проведенного Израильской ассоциацией студентов, в ходе которого было опрошено 3287 респондентов.

Итоги опроса таковы: новый центристский альянс из трех партий — «Кахоль лаван» получил бы 47 мандатов, право-фундаментальная партия «Зеут» Моше Фейглина –17, левая «Мерец» — 15, левоцентристская «Авода» — 14, правый «Ликуд», в которую входит премьер-министр Беньямин Нетаньяху, — 13, право-религиозный «Союз правых партий» и правая «Ха ямин ха хадаш» — по 7. По прогнозу студентов не преодолеют избирательного барьера религиозно-патриархальная «Яадут а-Тора», левая еврейско-арабская «Хадаш-Тааль», альянс израильских арабов «Балад-РААД», радикально-фундаменталистская партия марроканцев-иудеев «ШАС», центристская «Гешер» и демократическая «Кулану».

Во время предыдущей предвыборной кампании в 2015 году подобный опрос был проведен среди 15 тысяч студентов, которые прогнозировали «Ликуду» 10 мандатов в то время, как он получил 30, левоцентристскому «Сионистскому лагерю» («Авода» с союзниками) — 41 мандат, а в реальности было 24, «Мерец» — 19 мандатов, которые в реальности свелись к 5.

В 2015 году перед выборами в Кнессет 20 созыва на соцопросе студенты еще проявляли характерную для молодежи конца прошлого века симпатию к партиям левого спектра. Сейчас, в соответствии с европейской тенденцией, молодые люди больше надеются на центристский блок «Кахоль лаван», который, наряду с развитием и обновлением национально-государственной самоидентификации, уделяет большое внимание решению острых социальных проблем.

Множество израильтян давно уже характеризуют Израиль как «мединат кашэ» — «тяжелое государство». Мало кто из них не жалуется на засилье бюрократии, клановость, решение вопросов, исходя из личных связей, недостаточную востребованность на рынке труда, дороговизну жизни, непрекращающийся рост цен. Среди людей царят массовое безразличие друг к другу, слабое взаимопонимание между выходцами из разных стран и жесткие противоречия между светским и религиозно-ортодоксальным населением.

В последние годы именно молодое поколение проявляет недоверие к правящей партии «Ликуд», которая сама по себе и, прежде всего, в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжает пользоваться авторитетом у значительной части зрелого и особенно пожилого населения. Десять лет несменяемости Биньямина Нетаньяху у власти связаны, прежде всего, с его продуманным и выверенным ведением внешнеполитического курса, проницательностью и умением вовремя «включить» и «выключить» очередной конфликт в секторе Газа.

Между Россией и США

Нетаньяху любим нынешней администрации президента США и одновременно вполне умеет находить точки соприкосновения с Кремлем. Следовательно, и американской, и российской стороной премьер-министр Израиля не исключается и в роли посредника. Во всяком случае, Дональд Трамп (45-й президент США) пока не идет на размещение в Польше американской военной базы, хотя инициатор этого проекта польский президент Анджей Дуда даже готов выделить на ее строительство два миллиарда долларов. Однако против этой базы выступил Нетаньяху в связи с тем, что в Польше любое обвинение поляков в преступлениях Холокоста лицемерно объявлено уголовно наказуемым. И, очевидно, позиция израильского лидера в Вашингтоне принимается во внимание.

На днях президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху по инициативе израильской стороны: обсуждались контакты по военной линии, а также ситуация в ближневосточном регионе. До этого Дональд Трамп вопреки позиции ООН признал Голанские высоты землей Израиля. И в связи с этим поблагодарившего Трампа израильского премьера еще в большей степени, чем раньше, тревожит наличие на сопредельной сирийской территории иранских прокси и проиранского движения «Хезболла», представляющих собой, по мнению Нетаньяху, угрозу для Израиля.

Совсем недавно Нетаньяху передал свои предложения по сирийскому урегулированию в Вашингтон и в Москву, где их изучают. Понятно, что израильский премьер предлагает консенсус на почве того, чтобы стороны договорились о вытеснении иранского контингента из Сирии. Тем более, что Израиль систематически бомбит военную инфраструктуру на территории Сирии, а Кремль реагирует на это чаще все-таки довольно сдержанно. И военные двух стран периодически проводят рабочие встречи. Тем не менее, надо принимать в расчет, что при ряде текущих противоречий Москва и Тегеран имеют взаимовыгодное партнерство по многим вопросам, и в Сирии у этих стран довольно плотное стратегическое взаимодействие. Притом, что Ближний Восток — дело очень хитрое.

Выборы в Кнессет и сектор Газа

Ракетный обстрел центральной части Израиля из сектора Газа был обозначен причиной сокращения визита премьер-министра Нетаньяху в США, начавшегося 25 марта. После этого ЦАХАЛ провел массированные обстрелы военных объектов Газы, чем привычно отметил приближение новых выборов в Кнессет.

Военной операции Израиля «Нерушимая скала» (2014) в секторе Газа, проходившей в преддверии выборов в Кнессет 20 созыва, предшествовали операции в том же секторе — «Облачный столп» (2012) и «Литой свинец» (2008). Каждая из них тоже состоялась перед выборами в Кнессет соответственно 19 и 18 созывов. И во всех этих случаях правая партия «Ликуд» получала за счет военных действий в секторе Газы политические дивиденды от избирателей, а Нетаньяху избирался премьером. Вслед за тем Израиль занимался обработкой средств на развитие «Железного купола». При этом, к несчастью, гибель тысяч жителей Газы и нескольких граждан с противоположной стороны мало кого волнует в Израиле, и, похоже, руководство в Газе, постоянно строящее тоннели для доставки ракет в свой регион, тоже беспокоит не в должной мере.

Главное — вовремя выйти в дамки

Однако, вернемся непосредственно к внеочередным выборам в Кнессет 21 созыва. Поводом для них стал парламентский кризис, вызванный законопроектом об обязательном призыве в армию ультра-ортодоксальных иудеев (харедим). Биньямин Нетаньяху утверждал, что закон о мобилизации ультра-ортодоксов является «хорошим законом, который нужно уже принять, …этот закон хорош как для всего Израиля, так и для ультра-ортодоксальной общины».

Тем не менее, яростное сопротивление косных «Яадут а-Тора» и «ШАС» по этому вопросу привели к кризису, при котором за внеочередные выборы в Кнессет выступили также многие союзники премьер-министра Нетаньяху, в частности, министр просвещения Нафтали Беннет, возглавлявший на тот момент правую партию «Баит иуди», имеющую 8 мандатов в 20 созыве Кнессета.

На самом же деле Нетаньяху всегда умел выбирать самое правильное время для досрочных выборов. Правильное для него и его «Ликуда». Скорее всего, сейчас по-прежнему и у «Ликуда», вследствие умения формировать в Кнессете блоки, и у Нетаньяху с его опытом — большие шансы удержать правящие позиции в стране. Тем более, что «Ликуд» имеет навыки умелого моделирования и выверенного контролирования предвыборного процесса.

Решение внутренних проблем или геополитический опыт?

Однако, сегодня центристский блок «Кахоль лаван» все-таки выступает реальной конкурентной «Ликуду» силой с предвыборной программой из 24 пунктов, большинство из которых посвящены столь актуальным и уязвимым социально-экономическим вопросам. В сфере политики и безопасности альянс предлагает организовать региональную конференцию с арабскими государствами, чтобы «углубить процесс отделения от палестинцев, одновременно бескомпромиссно поддерживая интересы безопасности государства и свободу действий ЦАХАЛ».

«Кахоль лаван» возглавляют военный и политический деятель, в прошлом начальник генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганц и председатель-основатель ныне парламентской партии «Йеш атид», экс-министр финансов Яир Лапид. Если эта фракция будет формировать правительство, то, как предварительно решено, Ганц будет премьер-министром, Лапид — министром иностранных дел, а третий номер в списке «Кахоль лаван» — Моше Яалон — министром обороны (этот пост он уже занимал с 2012 по 2016 год).

Надо думать, в случае победы нового альянса израильские застарелые социально-экономические, да и межобщинные противоречия будут подлежать попыткам разрешения. Но, с точки зрения наших российских интересов, с уже привычным Нетаньяху как-то спокойнее. Во-первых, у него огромный геополитический опыт. Во-вторых, все-таки, его предки родом из Российской империи, тогда как Бенни Ганца — выходцы из Венгрии.

Львиная доля населения современного Израиля — выходцы из Африки и Азии, и их процент неуклонно растет. Но по инерции местного истэблишмента, эксплуатирующего на экспорт интригующую цивилизацию легенду о возрождении еврейского государства — большинство политических лидеров все еще европейского происхождения. Рано или поздно в обозримом будущем эта ситуация обречена измениться, а вместе с тем необратимо придут неизведанные принципиальные перемены и в жизни этой страны, и в ее геополитическом курсе. Какие именно — время осмыслять еще не пришло.