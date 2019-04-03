Правительство Украины запретило нерегулярные рейсы в РФ

Киев, 3 апреля. Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные рейсы с Россией. Соответствующее решение было озвучено на заседании Кабмина Украины 3 апреля.

Как пишет ТАСС, данное решение не касается полетов, необходимых для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Документ был принят после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, они «воспользовались лазейкой в украинском законодательстве» и прямым авиарейсом прилетели в Москву, поэтому важно «сделать невозможным нерегулярное авиасообщение между Украиной и страной-агрессором».

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в резиденции российского премьера в Горках в Подмосковье. Стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Украины в газовой сфере и цены на внутреннем рынке.