Песков попросил Росстат разъяснить информацию о нехватке у россиян денег на обувь

Москва, 3 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился прокомментировать данные Росстата о том, что трети российских семей не хватает денег даже на обувь. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он попросил Федеральную службу государственной статистики объяснить эти цифры.

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этой информации», — пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2018 года около трети россиян (35,4%) не имеют средств, чтобы купить обувь каждому члену семьи на сезон. Примерно 79,5% жителей страны сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров, а чуть более половины (53%) не могут справиться с незапланированными тратами, вроде ремонта или оплаты медицинских услуг.

При этом в феврале Росстат сообщал о снижении располагаемые доходы граждан РФ за первый месяц года на 1,3%.