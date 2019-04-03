Эксперт объяснил, почему очередная отсрочка Брюсселя поставит крест на Brexit
Европейский союз может предложить британскому премьеру Терезе Мэй длительную отсрочку Brexit, если Лондон согласится на строгие условия Брюсселя. По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, данное решение Евросоюза - не что иное, как правовая коллизия, ставящая под сомнение Brexit вообще.
Как пишет Financial Times, одним из требований ЕС станет проведение Британией выборов в Европейский парламент в мае.
По информации издания, в Брюсселе рассматривают сценарий Brexit, при котором выход Лондона из ЕС может быть перенесен на январь или даже апрель следующего года.
«Если мы движемся к реализации сценария без сделки, тогда мы могли бы предложить продление на один год», — цитирует FT одного из высокопоставленных чиновников Евросоюза.
В интервью Федеральному агентству новостей Владимир Брутер подчеркнул, что если Лондон примет участие в выборах в ЕП, то это может поставить крест на и без того затянувшемся процессе выхода из ЕС.
«Мы должны все-таки понимать, что Брюссель готов давать отсрочку лишь для того, чтобы продлить время пребывания Британии в Европейском союзе и обязать Лондон провести выборы в Европарламент. Если такое произойдет, то это будет означать, что страна не выходит из ЕС, вообще одновременный разговор и о выходе, и о выборах — это какое-то смешение жанров. Великобритания изначально договаривалась, что осуществит Brexit именно до голосования, потому что иначе это создает серьезную правовую коллизию», — объяснил он.
По мнению политолога, если Лондон не выйдет из ЕС до выборов в ЕП, то есть до конца мая, то он не выйдет из организации вообще.
«Чтобы наконец-то уже реализовать Brexit, британские власти должны взять на себя ответственность и принять волевое решение, а не прикрываться какими-то паллиативами, что Лондон так выйдет, а вот так — нет», — добавил Брутер.
Политолог обратил внимание, что Брюссель уже шел навстречу правительству Мэй, которое до сих пор не может поставить точку в вопросе с Brexit, в связи с этим затягивать вопрос еще дальше не стоит.
По словам собеседника ФАН, кабмин демонстрирует свое бессилие, потому что не может заявить ЕС о своем решении, хотя у Лондона есть конкретные варианты, из которых нужно выбрать один-единственный.
«Собственно говоря, все условия, которые Европа ставила и была готова предоставить, уже выполнены — Британия может выйти либо по тому соглашению, которое уже есть, выйти без него, либо совсем отказаться от идеи разрыва с ЕС. Никаких других вариантов у Лондона нет, и это прекрасно понимает и Мэй, и оппозиция, и большинство консерваторов. Когда они все начинают играть вокруг темы Brexit, это значит, что они слабы как политики, и что никто из них не может принять решение», — резюмировал Владимир Брутер.
Ранее сообщалось, что шесть министров британского правительства могут подать в отставку из-за неспособности принять единое решение по Brexit.