Ведущая Первого канала с риском для жизни съездила в трущобы Каракаса

Известная российская телеведущая Марина Ким во время командировки в Венесуэлу решила побывать в трущобах Каракаса. Поездка по местным фавелам (местные называют их «барриос») принесла ей немало волнительных минут, и, если бы не вмешательство сотрудников Национальной гвардии, дело вполне могло бы закончиться плачевно.

Модератор политического ток-шоу «Большая игра», которое по будням выходит в вечернем эфире Первого канала, дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей и рассказала много интересного о своем путешествии в Южную Америку. Ким удалось побеседовать и с законным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, и с самозванцем Хуаном Гуайдо. До интервью с ними она набралась смелости и вместе со своей съемочной группой отправилась в самые неблагополучные районы Каракаса, благо с серьезной вооруженной охраной.

— Марина, как вы вообще на это решились?

— Долгое время нам не удавалось пообщаться ни с Мадуро, ни с Гуйадо, и я, посчитав, что нехорошо возвращаться в Москву с пустыми руками, подумала, что о поездке в эти фавелы реально снять классный репортаж. Хотя… Вот была история с коллегой с другого российского телеканала: у него там просто отобрали паспорт, и он не мог вернуться на родину. Когда мои коллеги на Первом узнали, что я туда еду, то реакция была примерно такой: «Ты с ума сошла?!» Перед командировкой мы, кстати, выбирали специальную технику. Большие камеры решили не брать и взяли маленькие, так как их легче спрятать и чтобы на нас никто не напал. К счастью, люди, которые нам помогали в Каракасе, обеспечили охрану. Мы передвигались на трех бронированных джипах, у них броня толщиной 3,7 сантиметра. С мигалками!

— Охранники были в форме?

— Да.

— И с оружием?

— Конечно! Знаете, они все такие милые, улыбчивые, но когда сажали нас в эти джипы, то сразу становились такими серьезными! Включали мигалки и просто распихивали машины. В Каракасе очень много автомобилей, это многомиллионный город (по некоторым данным, в нем почти пять миллионов жителей. — Прим. ФАН), и там приличные пробки. Наши охранники делали просто — тык, тык, тык, немножечко таранили машины и таким образом «расчищали» нам путь. Еще были мотоциклы, впереди и сзади нас, и первый как бы регулировал движение, чтобы никто не перекрывал дорогу. Эту дорогу постоянно перекрывали мы (улыбается). Все передвижение нашей группы получалось такое, что будто едет сам Мадуро (улыбается).

— Этакий президентский кортеж?

— Практически так и было. Но это же залог нашей безопасности. Надо понимать, что в ином случае все могло закончиться очень плохо. Нам это четко дали понять.

— Что представляют собой эти фавелы/барриос?

— Это такие отдельные кварталы, которые есть не только на окраинах, но даже и в центре города. Сначала вроде бы видишь, что нормальный, более-менее престижный район, а потом раз — и через дорогу уже фавелы. Туда никто не заходит. Весьма неохотно идут в эти трущобы даже сотрудники Национальной гвардии, так как понимают — там может быть «замес», и они просто не успеют оттуда выскочить… Так вот, я сказала этим охранникам: «Ребят, мне нужен материал. Понимаете, [интервью с] Мадуро у меня на данный момент нет, и пустой я приезжать (домой) не могу. Едем в фавелы!» На меня все эти семеро мужчин посмотрели как на сумасшедшую. Но ответили: «Хорошо, мы оставляем мотоциклистов, потому что им туда ехать нельзя. Их могут остановить, и последствия окажутся самыми разными. Едем на наших бронированных машинах. И есть одно главное условие. Мы проезжаем по улицам барриос…»

— …и вы не выходите?

— Об этом вообще речь не шла! Нет! «Едем на большой скорости и не останавливаемся». Говорю: «А как же мы в этом случае будем снимать?» Они: «Ладно, мы немного замедлим ход. Но если остановимся, то оттуда уже не выберемся…» Мы там ездили, наверное, минут 30–40. Если честно, лично мне хотелось оттуда выехать уже минут через пять! Улицы очень узкие, во многих местах стоит не слишком приятный народ, и настолько такая гнетущая атмосфера! Я была сама уже не рада…

— Было не по себе, да?

— Конечно. Я представила, что они могут, например, разбить стекла у машины. Там реально убивают людей.

— И вы в итоге благополучно покинули эти места?

— Не сразу. Мне надо было еще и записать стендап (улыбается). Говорю: «Давайте мы выйдем в каком-нибудь более-менее безопасном месте». Они: «Вы совсем с ума сошли!» А я: «Просто мы русские журналисты, и нас дома не поймут». В общем, мы вышли, начали записывать стендап на пустынной улице, но уже через 3-4 минуты меня обступили люди, толпа из 30–40 человек. Все смотрят на меня. Их как-то пытаются сдерживать семеро наших охранников. Я что-то там говорю в микрофон, что вот так и так, именно здесь живут люди за чертой бедности... И тут меня дернуло задать им вопрос: «Вы за кого — за Мадуро или за Гуйадо?» В тот самый момент там началась потасовка, и удивительно, что дело не дошло до стрельбы. Нашим охранникам пришлось подтянуть даже сотрудников Нацгвардии (они специально связались с ними заранее). Наверное, только благодаря присутствию гвардейцев поблизости нам вообще разрешили выйти из машины и снимать. «Если что, они к нам подойдут», — сказали мне. Я надеялась, что помощь не потребуется, но пришлось вызывать подкрепление, и гвардейцы потом успокаивали всех этих людей…

Полный текст интервью с Мариной Ким будет опубликован на сайте ФАН.

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