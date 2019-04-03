Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и президента Казахстана

Москва, 3 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Встреча двух лидеров состоится во второй половине дня 3 апреля.

«Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, свой первый зарубежный визит наносит в Российскую Федерацию», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин и Токаев проведут переговоры как в узком, так и расширенном составах.

«Затем главы государств подпишут несколько документов и сделают заявление для СМИ по результатам своих переговоров, — добавил пресс-секретарь российского лидера. — На вечер запланированы несколько закрытых рабочих встреч у нашего президента».

Ранее стало известно, что борт Токаева приземлился в столичном аэропорту «Внуково-2». У трапа его встречали посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов и руководитель департамента протокола министерства иностранных дел РФ Игорь Богдашев.