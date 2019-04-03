Кремль прокомментировал заявление о кораблях НАТО в Керченском проливе

Москва, 3 апреля. В Кремле прокомментировали заявление официального представителя США при НАТО о том, что альянс планирует отправить в Черное море корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.

«Когда последует запрос, тогда и будет приниматься решение, но речь идет о закрытом водоеме, поэтому здесь отдельно вопрос, и гипотетически я не стал бы рассуждать, речь может идти о каком-то конкретном случае​​​», — указал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При этом Песков напомнил, что существует определенная система нотификации таких намерений, которая должна выполняться.

Он также обратил внимание, что существует особый режим пребывания военных кораблей в Черном море, который был регламентирован еще конвенцией Монтре.

На днях в Штатах запланирована встреча Североатлантического альянса на уровне руководителей МИД, которая приурочена к 70-летию военного блока. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на встрече собираются обсудить новые антироссийские санкции из-за ноябрьского инцидента в Азове.

Напомним, три корабля военно-морских сил Украины (ВСУ) — «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Украинские военные катера опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками Службы безопасности Украины, которые и руководили так называемой спецоперацией, были задержаны.

Российские власти назвали инцидент однозначной провокацией.