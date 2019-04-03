Москва, 3 апреля. Кремль следит за ситуацией в Алжире и призывает исключить иностранное вмешательство в дела этого государства. Об этом заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что между Москвой и Алжиром сложились давние дружественные и взаимовыгодные отношения. Страны, отметил он, сотрудничают в области экономики, ведут работу по ряду совместных проектов.

Недавно, указал Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров посетил североафриканское государство.

«Поэтому мы рассчитываем, что те внутренние процессы, которые происходят в этой стране и являются исключительно внутренним делом Алжира, должны происходить без вмешательства каких-либо других стран», — сказал он.

Он выразил надежду на то, что происходящее в стране никоим образом не повлияет на отношения Москвы и Алжира.

Напомним, в конце февраля по всему Алжиру прошли акции протестов из-за решения президента страны Абдельазиза Бутефлика в пятый раз баллотироваться на выборах на высший административный пост государства. В марте он заявил, что не будет претендовать на место руководителя страны, однако голосование, намеченное на апрель, будет отложено на неопределенный срок.

Бутефлика 1 апреля объявил о создании нового правительства, которое должно способствовать урегулированию ситуации в стране. Руководить кабинетом министров, по его словам, будет Нуреддин Бедоуи, который вступил в должность 11 марта. Только шесть из 27 министров сохранили свои посты, в частности начальник алжирской армии Ахмед Гайд Салах, который призывал алжирцев объявить президенту вотум недоверия.

Накануне президент Алжира объявил о своей отставке, о чем сообщило официальное информагентство АПС. Он уведомил о своем решении конституционный совет, вскоре должно состояться заседание для обсуждения прошения главы государства.