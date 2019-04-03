Песков не подтвердил информацию о выдаче паспортов РФ гражданам ДНР и ЛНР

Москва, 3 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть информацию о якобы готовящейся выдаче российских паспортов жителями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я не располагаю информацией на этот счет. Не знаю, о чем вы говорите», — отметил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что в ближайшее время российские власти могут начать выдавать паспорта РФ жителям ДНР и ЛНР.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал об интеграции Донбасса в систему образования РФ. По его словам, первым, кто вошел и получил аккредитацию в российской системе высшего образования, был Донецкий национальный медицинский университет имени Алексея Максимовича Горького.