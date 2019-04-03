Эксперт объяснил, почему Турцию вряд ли исключат из НАТО за закупку С-400

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон допустила исключение Турции из Североатлантического альянса. Вашингтон требует от Анкары отказаться от закупок российских комплексов С-400.

«Турция является очень важным союзником. Она вносит большой вклад в альянс, она участвует во всех наших миссиях. Мы хотим, чтобы Турция осталась в альянсе, но они не должны иметь российскую систему на своей территории», —заявила Хатчисон.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что вопрос членства Турции в НАТО крайне сложный.

«Действительно, НАТО и США как главаря сильно раздражает, что Турция вошла в контакт и покупает С-400. Более того, Турция ранее закупала американские F-35 и еще заказала, если мне не изменяет память, порядка 60. Американцы тут же пригрозили тем, что они разорвут контракт. А сейчас они грозят еще и тем, что даже запчасти к тем самолетам, которые уже стоят на вооружении Турции, они прекратят поставлять», — говорит военный аналитик.

Теоретически Турцию могут исключить из НАТО, но на практике — нет, потому что США рассматривают эту страну как главный опорный плацдарм в этом регионе.

«Вероятности того, что Турцию напрочь исключат, нет. Возможно, ее начнут ограничивать в каких-то военно-технических связях, весьма возможно, что Турцию перестанут привлекать к проведению международных учений НАТО, не исключено, что на отдельных участках ее лишат права голоса. Пасьянс давления на Турцию очень широк. Но феномен состоит в том, что Анкара перестала петь в натовском хоре. По сути, речь идет о раздрае в рядах НАТО с участием одного из ключевых игроков», — рассуждает эксперт.

Вооруженные силы Турции — это одна из самых сильных армий в регионе, говорит собеседник ФАН, она насчитывает 850 тысяч человек. Анкара обладает серьезным флотом, авиацией и сухопутными войсками. Кроме того, Турция взяла на себя ключевую роль в урегулировании сирийского кризиса.

«Еще один феномен заключается в том, что Турция, ведя свою игру в Сирии, стала все плотнее прислоняться к России, что в свою очередь играет роль мощного раздражающего фактора», — указывает он.

Что касается самого контракта по С-400, технология продажи находится в стадии проработки.

«Половину Турция платит живыми деньгами, половину она запросила в кредит», — резюмировал Виктор Баранец.

Ранее Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что РФ приняла решение ускорить поставки Турции С-400. Эрдоган во время выступления в Анкаре 9 марта заявил, что Турция не откажется от покупки С-400 у России.