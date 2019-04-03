Песков оценил возможность обсуждения плана Нетаньяху на встрече с Путиным

Москва, 3 апреля. План урегулирования ситуации в Сирии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассмотрят на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, если соответствующий документ будет представлен. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о плане Нетаньяху по Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Речь идет о кратком рабочем визите. Если господин Нетаньяху привезет какой-то оформленный план, то, безусловно, он будет рассмотрен», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пройдет 4 апреля в Москве.