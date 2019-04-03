Песков переадресовал Трампу вопрос о новом антироссийском расследовании в США

Москва, 3 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал американскому лидеру Дональду Трампу вопрос о новом расследовании по так называемому «российскому вмешательству» в дела США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты отметили, что демократы в США заявили, что намерены провести новое расследование по «вмешательству России» в выборы президента США. Трамп в свою очередь назвал позором новое антироссийское расследование в США. СМИ поинтересовались у Пескова, может ли Кремль это прокомментировать.

«Наверное, это не дело Кремля — комментировать ситуацию в США, — ответил Песков, — это прерогатива американского президента, коим является Дональд Трамп».

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы американского президента, вероятно, никогда не будет опубликован, потому что его авторы не смогут объяснить, на что были потрачены 35 миллионов долларов. Никаких доказательств «российского следа» в США так и не нашли.