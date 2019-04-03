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Россия

Памфилова не исключила, что на региональных выборах снизят муниципальный фильтр

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Памфилова не исключила, что на региональных выборах снизят муниципальный фильтр

Москва, 3 апреля. Центральная избирательная комиссия России приветствует законодательный проект ЛДПР по сокращению порога на выборах глав субъектов страны с 5-10% до 5% подписей муниципальных депутатов, и рассчитывает, что и на региональном уровне будет рассмотрена такая возможность. Об этом заявила в ходе заседания руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, ведомство приветствует, что депутаты фракции ЛДПР представили свой законопроект по этому вопросу.

«Это дает нам шанс и возможности все же хорошенько поработать это оставшееся время до единого дня голосования», — подчеркнула председатель ЦИК.

При этом она отметила, что существуют определенные инициативы «и, скорее всего, удастся действительно, все же в ряде регионов будут выбирать высших должностных лиц, добиться и обратиться в законодательное собрания, чтобы рассмотрели возможность на региональном уровне сократить этот фильтр».

Ранее депутаты ЛДПР внесли в Государственную думу проект, предлагающий сократить порог на выборах руководителей регионов страны с 5-10% до 5% подписей муниципальных депутатов.

Автор: Сергей Петров
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