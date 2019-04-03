Пушков объяснил, почему Россия не угрожает НАТО в Черном море

Москва, 3 апреля. Россия не угрожает силам НАТО в черноморском регионе, поскольку там их нет. Об этом в среду заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«В НАТО заявили, что Россия якобы угрожает альянсу не только на севере, но и на восточном фланге, а потому он направит свои суда в Черное море и даже в Керченский пролив. Очень плохая мысль. Россия не может угрожать там альянсу, так как его там нет», — пишет он в Twitter.

Напомним, что страны НАТО в конце марта перекинули в Черное море группу кораблей для поддержки Украины. Согласно конвенции Монтре, военные суда нечерноморских держав могут находиться в Черном море ограниченное время и каждый раз запрашивать разрешение у Турции на то, чтобы пройти пролив Босфор и Дарданеллы.

29 марта в Черное море вошли испанский фрегат Santa María, голландский эсминец Evertsen и канадский фрегат Toronto. Также в группу входят турецкий фрегат Gelibolu и французский танкер War. Корабли должны были принять участие в совместных учениях с Украиной и Грузией.

Это стало реакцией на прошлогодний инцидент в Керченском проливе. Тогда три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях.