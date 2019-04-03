Депутат Госдумы оценил идею проводить диспансеризацию по вечерам и в субботу

Москва, 3 апреля. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания нижней палаты парламента сообщила о планах проведения профосмотров и диспансеризации в вечерние часы и в субботу. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей соответствующие намерения прокомментировал депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

«Как было озвучено, в 2018 году диспансеризацию прошли 21 млн человек, а в 2019 году должны пройти 62 млн. Главное, чтобы это не превратилось в профанацию, как зачастую бывает, а стало реальной работой по защите наших граждан», — заявил Вострецов.

Он отметил, что выступает за принятие таких мер, но считает необходимым вести контроль за расходованием денег налогоплательщиков.

«Каждый рубль должен быть потрачен эффективно», — добавил депутат.

Напомним, в ходе «правительственного часа» вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о переходе на ежегодный осмотр населения в рамках профилактических мероприятий.