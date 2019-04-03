В ДНР опровергли гибель пулеметчицы «Ведьмы» при минометном обстреле

Донецк, 3 апреля. Слова украинского президента Петра Порошенко о смерти пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной под позывным «Ведьма» при минометном обстреле со стороны Донецкой народной республики являются вымыслом, сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Напомним, ранее СМИ сообщили о гибели на линии соприкосновения в Донбассе украинской пулеметчицы Яны Червоной, известной по позывному «Ведьма», которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с ее смертью. На своей странице в Facebook он написал, что пулеметчица погибла при прямом попадании мины в блиндаж.

Басурин прокомментировал слова Порошенко, заметив, что изначально СМИ писали о попадании противотанковой управляемой ракеты, а артиллерийское вооружение при ответном огне на выстрелы со стороны ВСУ не применяется.