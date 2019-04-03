Сирия, 3 апреля. Боевики убили мужчину и его жену в лагере «Эр-Рукбан» на юге Хомса. ИГИЛ1 заявило о трех новых вылазках в Дейр-эз-Зоре. «Ан-Нусра»*** казнила человека в Джиср Аш-Шугуре на западе Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проведут подрывные работы в окрестностях Дамаска.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивается ударами с курдами на северо-востоке провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало три нападения в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: казнила человека в городе Джиср Аш-Шугур в западной части Идлиба.

Курды: заявили об улучшении боеспособности в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Информационный портал SANA News сообщает о новом этапе подрывных работ по ликвидации следов военного присутствия исламистов на северо-востоке от Дамаска. Сегодня в период с 10.00 до 14.00 в районе Аль-Кабун инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) уничтожат СВУ и боеприпасы джихадистов, обнаруженные в окрестностях столицы. Напомним, Дамаск и близлежащие населенные пункты были полностью освобождены от оккупации боевиков вооруженной оппозиции и террористов «Исламского государства» весной прошлого года. Как известно, многие радикалы согласились добровольно капитулировать после переговоров, проведенных при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо

Telegram-канал (dorarsite) сообщает о том, что на северо-востоке Алеппо вновь отмечаются перестрелки между поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армией» (ССА) и «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Стороны обмениваются ударами на линии разграничения сил у контрольно-пропускного пункта «Аун Ад-Дадат» к северу от Манбиджа. Что послужило поводом для возобновления столкновений в данном районе, пока неизвестно. Напомним, Анкара и протурецкие группировки не раз заявляли о готовности приступить к полномасштабному наступлению к востоку от Евфрата с целью зачистки приграничной зоны от курдских вооруженных формирований.

Провинция Хомс

Стало известно о новых преступлениях исламистов, которые осуществляют незаконную деятельность на территории 55-китометровой «зоны безопасности» в районе американской военной базы «Ат-Танф». Агентство новостей ТАСС сообщает о том, что координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир на состоявшемся накануне втором координационном совещании по вопросу расформирования лагеря «Эр-Рукбан» заявил о том, что боевики убили целую семью перемещенных лиц. Мужчина и его жена были убиты после того, как выразили желание вернуться в родные места в зоне контроля Сирийской арабской армии (САА). У них остались двое детей. Кроме того, Ахмед Мунир отметил, что в то же время джихадисты осуществляют продажу наркотиков, занимаются контрабандой, а также захватывают гуманитарную помощь, прибывающую в лагерь, чтобы позднее нажиться на ее продаже.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (RisboLensky) сообщает о том, что террористы «Исламского государства» организовали три новых нападения в Восточном Дейр-эз-Зоре в районах, оккупированных проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF). По данным подконтрольного ИГИЛ медиапортала, вылазки «спящих ячеек» террористической группировки произошли в районе поселения Сабха, на участке шоссе между населенным пунктом Дибан и нефтяным полем Джарноф, а также у месторождения Аль-Омар. Сведения о потерях курдов в живой силе или военной технике, тем не менее, пока не оглашались.

Несмотря на возросшее число атак подпольных групп джихадистов, «демократические силы», напротив, заявляют об улучшении боеподготовки своих бойцов. Курдский Twitter-канал (VivaRevolt) утверждает, что SDF приняли меры по обеспечению безопасности, после чего оккупированные курдами территории «стали напоминать отдельное государство». При этом источник не упоминает о постоянно растущем недовольстве арабского населения антинародной политикой, проводимой курдскими радикалами.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, казнили человека, который ранее был задержан по обвинению в сотрудничестве с террористами «Исламского государства». Согласно информации SOHR, казнь произошла в городе Джиср Аш-Шугур на западе региона. Также стало известно о том, что недалеко от города Серакиб были арестованы три человека, занимавшихся торговлей оружием. Напомним, ранее сообщалось, что в зоне «Большого Идлиба» увеличилось число подпольных ячеек ИГИЛ, тем не менее спецоперации, проводимые «Ан-Нусрой» с целью их выявления, как правило не приносят никакого видимого результата.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)