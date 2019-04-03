В ООН признали права РФ на ряд территорий арктического шельфа

Москва, 3 апреля. Подкомиссия ООН в рамках рассмотрения заявки подтвердила принадлежность территорий по заявке РФ на шельф в Арктике. Об этом рассказал руководитель Роснедр Евгений Киселев на коллегии ведомства.

По его словам, рассмотрев заявку Москвы, в ООН подтвердили принадлежность РФ ряда территорий арктического шельфа. Специалисты международной организации высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение арктического шельфа. Как уточнил Киселев, Роснедра ожидают окончательное решение по заявке в рамках следующих 2-3 сессий.

Он напомнил, что Роснедра и Минприроды России в 2019 году подготовили материалы по вопросу принадлежности территорий в Арктике. Он добавил, что они позволят на 49 сессии подкомиссии принять решение, «чрезвычайно важное для РФ».

Как пишет ТАСС, при этом Киселев указал на необходимость решения технических вопросов, связанных «с обоснованиями морфологии по конкретным элементам российской заявки».

Добавим, что Россия еще в 2001 году заявила претензии на участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. Эксперты предполагают, что ресурсы углеводородов этих областей — около пяти миллиардов тонн условного топлива.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям Федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве» в ноябре 2018 года заявил, что Арктика для России играет стратегическую роль. Путин заострил внимание на необходимости обеспечить сохранность окружающей среды в Арктике, а также сберечь ее природное многообразие. В настоящее время Россия «укрепляет свое присутствие в регионе». Президент отметил, что российские специалисты проводят исследования на этих территориях, осуществляют «масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению».

Напомним, форум «Арктика – особый уровень прав человека» прошел в ноябре минувшего года в Архангельске. Его участниками стали более 100 человек из 13 российских регионов. На повестку были вынесены, в том числе и вопросы местного самоуправления, формирование систем здравоохранения, образования и соцобеспечения на арктических территориях.