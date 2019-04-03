Аксенов прокомментировал уголовное дело против мэра Евпатории

Севастополь, 3 апреля. Следственным отделом управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело против руководителя администрации Евпатории Андрея Филонова. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ФСБ возбудила дело против Филонова за «превышение полномочий с тяжкими последствиями».

Он напомнил о простой позиции крымского правительства — «неприкасаемых нет».

«Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами, и, если у правоохранителей появились вопросы к Филонову, стало быть, он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Аксенов также выразил уверенность, что сотрудники правоохранительных органов сделают объективные выводы после допроса Филонова.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обысками в кабинет градоначальника Евпатории. Уточнялось, что уголовное производство открыто против Филонова.