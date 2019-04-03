Палубные истребители России смогут наводить на противника гиперзвуковые ракеты

Переход на ведение сетецентрических войн значительно повысит боевые возможности армии России. Так военный эксперт Вадим Козюлин прокомментировал модернизацию палубных истребителей, которые смогут проводить целеуказание новейшим гиперзвуковым и крылатым ракетам.

Газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ сообщает, что после определенных доработок и модернизации палубные истребители «станут эффективными разведчиками». Они получат возможность не только заранее предупреждать корабли и средства ПВО о появлении средств воздушного нападения противника, но и выдавать целеуказания для крылатых и гиперзвуковых ракет, систем ПВО С-400, С-500, а также корабельных ЗРК.

«Вся информация с радаров истребителей будет попадать в единую систему управления ВМФ, которая в онлайн-режиме формирует интерактивную карту района, где оперируют силы флота, береговых войск или армейские подразделения», — сообщает газета.

Также стало известно, что при необходимости собранная информация будет передаваться летчикам ВКС, которые в свою очередь смогут выбирать «оптимальную тактику действий при решении боевых задач».

Профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что армия РФ постепенно модернизирует военные информационные системы и переходит на ведение сетецентрических войн (доктрина достижения инфокоммуникационного превосходства, объединения участников боевых действий в единую информационную сеть).

«Такая тенденция наблюдается во всех передовых армиях мира. Первыми это сделали американцы, у них есть система ведения сетецентрической войны от McDonnell Douglas. Согласно этой доктрине, оперативной информацией с поля боя подразделения одного звена обмениваются и по горизонтали и по вертикали. Например, ракета прилетела в танк, умная пластина на танке определила направление удара, передала эту информацию пилоту, а последний нейтрализовал эту угрозу. Такой замысел», — поясняет эксперт.

Соответственно, военное руководство и рядовые формирования получают более широкую стратегическую картину в реальном времени. Информация при помощи искусственного отделения распределяется между подразделениями, повышая их боевые возможности.

«У нас этим занимается одно из входящих в «Ростех» подразделений. Оно разрабатывает несколько приборов сбора, обмена, обработки и защиты информации, которая впоследствии объединяется в единую систему управления войсками», — продолжает собеседник ФАН.

То есть военные электронные системы становятся мобильными, позволяя не только специальным воздушным судам, вроде самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), но и небольшим истребителям производить сбор разведывательной информации и наведение ракет на цель.

«Другими словами, часть функций самолетов ДРЛО передается палубным истребителям. Формируется сетецентрическая система получения информации и ведения боевых действий. Это исключительно необходимая мера, поскольку вероятный противник РФ тоже наращивает свои наступательные, оборонительные и информационные возможности», — заключил эксперт.

Напомним, МиГ-29КР — это многоцелевой палубный истребитель поколения «4++». От оригинального МиГ-29 его отличает повышенная антикоррозийная защита, установленные гак и посадочный крюк, а также складывающиеся крылья. Су-33 — глубоко модернизированная версия палубного Су-27К. Самолет оборудован дополнительным топливным баком и посадочным крюком. Эти истребители разрабатывались специально для ВМФ.