Саакашвили заявил, что готов был отказаться от НАТО взамен на Южную Осетию и Абхазию

Тбилиси, 3 апреля. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в 2008 году «предлагал России все» взамен на территории Южной Осетии и Абхазии, а также готов был отказаться от курса страны на вступление в НАТО.

С соответствующим заявлением он выступил в документальном фильме «Миша», опубликованном телекомпанией «Рустави 2». Картину сняли осенью прошлого года.

«Мы предлагали, если дадите нам территории, что откажемся от всего, в том числе от НАТО, и установим мир», — сказал бывший глава Грузии.

Саакашвили в документальном фильме заверил, что Грузия якобы никогда и «не планировала войну».

Напомним, Верховный Совет Южной Осетии в мае 1992 года провозгласил независимость республики в ходе вооруженного конфликта с Грузией. Так же поступили и в Абхазии. Верховный совет республики в ноябре 1994 года принял Конституцию, в которой Абхазия объявлялась суверенным государством и субъектом международного права.

Несмотря на это, армия Грузии в ночь на 8 августа 2008 года атаковала Южную Осетию, обстреляв территорию республики и разрушив часть ее столицы. Россия ввела свои войска в зону конфликта в рамках миротворческой миссии для защиты местных жителей, многие из которых приняли гражданство РФ. Спустя пять дней боевых действий российским войскам удалось вытеснить грузинскую армию из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Сотрудничество Тбилиси и Североатлантического альянса началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». В 2008 году на саммите военно-политического блока в Бухаресте было подтверждено, что Грузия со временем может стать членом НАТО при условии соответствия ее стандартам.

В конце марта генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла больших успехов на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно в итоге войдет в состав НАТО.