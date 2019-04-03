Кремль получил запрос Эстонии по поводу встречи Кальюлайд с Путиным

Москва, 3 апреля. Российская сторона получила запрос от Эстонии по поводу встречи главы этой страны с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Да, мы получили соответствующий запрос. Такая встреча сейчас планируется и готовится», — сказал Песков.

Накануне сообщалось, что эстонский президент Керсти Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля.

Как отмечала глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер, «официальный запрос на встречу с президентом Владимиром Путиным был отправлен».

Ранее стало известно, что эстонские власти проинформировали министерство иностранных дел России о предстоящем визите Кальюлайд, однако договоренностей о двусторонних встречах в Москве не было достигнуто.