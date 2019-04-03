Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Кремль получил запрос Эстонии по поводу встречи Кальюлайд с Путиным

63
0 Оставить комментарий

Кремль получил запрос Эстонии по поводу встречи Кальюлайд с Путиным

Москва, 3 апреля. Российская сторона получила запрос от Эстонии по поводу встречи главы этой страны с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Да, мы получили соответствующий запрос. Такая встреча сейчас планируется и готовится», — сказал Песков.

Накануне сообщалось, что эстонский президент Керсти Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля.

Как отмечала глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер, «официальный запрос на встречу с президентом Владимиром Путиным был отправлен».

Ранее стало известно, что эстонские власти проинформировали министерство иностранных дел России о предстоящем визите Кальюлайд, однако договоренностей о двусторонних встречах в Москве не было достигнуто.

Автор: Анна Клименко
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров