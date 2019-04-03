Mercedes показал первое изображение компактного кроссовера GLB

Штутгарт, 3 апреля. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz опубликовал первое изображение интерьера компактного кроссовера GLB. Предсерийный вариант новой модели будет представлен на автосалоне в Шанхае.

Первое изображение интерьера кроссовера появилось на официальных страницах бренда в соцсетях. Судя по зарисовке, глобальных перемен в салоне Mercedes не ожидается. Предусмотрен уже ставший привычным широкоформатный дисплей, который объединяет в себе функции информационно-мультимедийного комплекса MBUX и цифровой приборной панели. Кроссовер построят на «шасси» MFA, передает портал «Автоновости дня».

Новый компактный кроссовер будет доступен в версиях с бензиновым и дизельным двигателями. Работать они будут как с передним, так и с полным приводами. Адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска будут предложены опционально.

По данным СМИ, сроки выхода нового кроссовера на рынок пока неизвестны. По информации источников прессы, серийное производство компактного GLB может стартовать в конце 2019 или начале 2020 года. Производить автомобили будут на заводе в Раштатте.