Прокуратура ФРГ исключила криминальную версию гибели Филевой

Берлин, 3 апреля. Пассажиры и экипаж бизнес-джета Epic-LT, который разбился 31 марта в немецком городе Франкфурте-на-Майне, погибли в результате крушения самолета, а не «воздействия третьей стороны». К такому выводу пришла прокуратура Германии по итогам вскрытия тел погибших.

31 марта частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась акционер S7 Airlines Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев, разбился при заходе на посадку в аэропорту «Эгельсбах» во Франкфурте-на-Майне. В результате трагедии оба пассажира погибли. Не выжил также пилот самолета Андрей Дикун.

Российские следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение в аэропорту Германии самолет Epic LT был куплен для обучения пилотированию Владислава Филеева — мужа погибшей в авиакатастрофе совладелицы российской авиакомпании S7. Расследование причин крушения самолета при посадке в аэропорту «Эгельсбах» затруднено тем, что на борту не было черных ящиков.