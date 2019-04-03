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Skoda объявила скидки на ряд моделей в России

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Skoda объявила скидки на ряд моделей в России

Москва, 3 апреля. Чешская автомобилестроительная компания Skoda объявила апрельские скидки на ряд моделей, представленных на российском рынке.

Специальные предложения коснутся следующих моделей: Octavia, Rapid, Superb и Kodiaq 2018 и 2019 года выпуска. Россияне, которые будут покупать автомобиль Skoda Rapid, могут сэкономить до 143,1 тысячи рублей, а выгода при покупке Octavia составит 187,4 тысячи рублей. 

Skoda объявила скидки на ряд моделей в России

Скидка на машины моделей Superb и Kodiaq составит 175 тысяч рублей и 75 тысяч рублей соответственно.

Skoda объявила скидки на ряд моделей в России

Также Skoda предлагает выгодные кредитные программы. Ставка, к примеру, на Rapid, Kodiaq и Superb, приобретаемых с первоначальным взносом от 15%, составляет от 8,9%.

Skoda объявила скидки на ряд моделей в России

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Skoda Kamiq появится на российском авторынке, сборку будут осуществлять в Нижнем Новгороде или Калуге.

Автор: Сергей Петров
Источник: Ценаавто
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