Милонов предложил заблокировать популярное шахматное приложение за пропаганду расизма

Популярное шахматное приложение Play Magnus разместило объявление для пользователей, в котором сказано, что в честь Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации меняются правила игры. «По 21 апреля партию будут открывать черные», уточняется в заявлении.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал нововведение авторов приложения действием в противоположную сторону.

«Расизм, хочу напомнить, это не ущемление прав только темнокожих, а ущемление прав человека по его расовому признаку», — заявил он.

По словам депутата, расизм бывает разный. Есть страны, где расизм де-факто направлен против людей с белым цветом кожи.

«И, конечно, такие примитивные формы, как «начинать с черных», не будут способствовать искоренению расизма на планете, а наоборот», — уверен парламентарий.

Делать акцент на цвете кожи, особенно в такой древней игре, которая никоим образом не ущемляет ничьих прав, бессмысленно, считает парламентарий.

«Такие вещи вызывают только неприятие и отторжение. Таким образом, борцы с расизмом становятся самыми большими провокаторами. Мы в России живем в нормальной стране, в нормальном обществе, где никто не обращает внимания на то, у кого какой цвет кожи или волос. А то, что мы такие разные, нам даже нравится», — отметил собеседник ФАН.

Не так давно, после Второй мировой войны, на Западе нормально воспринималось, что в какие-то гостиницы не пускали темнокожих, напомнил Милонов. В Советском Союзе такое даже представить было немыслимо.

«А у них вечно какие-то перегибы. Теперь маятник качнулся в иную сторону. Сейчас американцы в полушутку говорят, что с темным цветом кожи в США поступить в вуз легче, чем представителям других рас. Ничего хорошего в том, что этот маятник расизма на Западе качнулся в иную сторону, нет», — уверен Милонов.

По словам парламентария, приложение Play Magnus нарушает основные принципы Конституции РФ.

«Оно проводит аналогии цвета шахматных фигур с цветом кожи, намекая на неравноправие одной или другой расы. Поэтому я считаю, что необходимо заблокировать это приложение», — резюмировал собеседник ФАН.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. Дата выбрана в память жертв трагических событий в ЮАР. В этот день в 1960 году во время демонстрации против законов режима апартеида были убиты полицией 69 человек.