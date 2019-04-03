Стало известно, сколько россиян должны пройти диспансеризацию в 2019 году

Москва, 3 апреля. Диспансеризацию и профосмотры за первые два месяца 2019 года прошли восемь миллионов человек, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, за 2019 год диспансеризацию должны пройти 62 миллиона россиян.

На «правительственном часе» в Государственной думе Голикова уточнила, что в 2018 году медицинские осмотры по этой программе прошли 21 миллион россиян. Кроме того, вице-премьер добавила, что до 1 мая 2019 года российским регионам нужно утвердить 85 программ по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Она подчеркнула, что требования к региональным программам Минздрав направил субъектам. Голикова уточнила, что мероприятия должны включать своевременное выявление больных, их последующее лечение и диспансерное наблюдение.

Ранее сообщалось, что россияне смогут пройти диспансеризацию вечером или в субботу.