Suzuki увеличит продажи в России на 42%

Москва, 3 апреля. Японская машиностроительная компания Suzuki намерена увеличить продажи своих автомобилей в России на 42% в 2019 году. Об этом сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта.

По его словам, в текущем году компания реализует в России 8,5 тысячи автомобилей, что на 42% больше в сравнении с прошлым годом. Юта указал, что позволит решить эту задачу вывод на рынок внедорожника Jimny нового поколения, а также целого ряда специальных версий автомобилей японского бренда.

«Вместе с обновленной Vitara эти флагманы продаж помогут нам выполнить нам план на уровне 8,5 тысячи автомобилей», – заявил Юта.

В пресс-службе «Сузуки Мотор Рус» подчеркнули, что уже весной на рынок выйдет лимитированная серия одной из самых популярных моделей Suzuki в коллаборации с другим мировым брендом.

Напомним, еще в сентябре 2018 года Юта рассказывал, что Suzuki Jimny будет предлагаться для покупателей в России в разных версиях, в частности будет доступен вариант с двухцветной окраской кузова. Предполагается, что версия для России получит четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 102 лошадиные силы.

Внешне внедорожник будет напоминать Mercedes Gelandewagen. Suzuki Jimny получит раму лестничного типа, неразрезные мосты и пружинную подвеску, а также жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу в раздаточной коробке.

Продажи Suzuki Vitara стартовали в России в конце февраля. Автомобиль доступен в трех комплектациях, а начальная цена составляет 1,059 миллиона рублей.