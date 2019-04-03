МИД РФ анонсировал скорую встречу по конституционному комитету Сирии

Москва, 3 апреля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов анонсировал международную встречу по Сирии, на которой будет обсуждаться запуск конституционного комитета республики.

В МИД РФ подчеркнули, что работа по запуску конституционного комитета Сирии продолжается. Этот вопрос будет обсуждаться на международной встрече, которая состоится в скором времени. Во встрече примет участие спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.

«Контакты проводятся и с Педерсеном, и с сирийцами, и с иранцами, и с турками будет встреча в ближайшие дни», — приводит слова Богданова РИА Новости.

Ранее стало известно, что российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки шесть случаев нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — восемь случаев.