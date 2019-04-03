Роструд напомнил россиянам о «майских каникулах»

Москва, 3 апреля. Граждане России будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 из-за праздников и переноса выходных. Об этом в среду напоминает пресс-служба Роструда.

В ведомстве сообщили, что из-за празднования Дня весны и труда россияне уйдут на короткие каникулы — с 1 по 5 мая включительно. По данным Роструда, 29 и 30 апреля в России будут рабочими.

Как заявил заместитель главы ведомства Иван Шкловец, в результате празднования Дня победы 9 мая граждан страны ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные.

«Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни — с 9 по 12 мая включительно», — следует из сообщения.

Кроме того, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на 60 минут, поскольку они являются предпраздничными.

Шкловец объяснил, что длинными майские каникулы стали после переноса выходных дней 5 и 6 января и 23 февраля.

Напомним, из-за празднования Дня защитника отечества 22 февраля был сокращенным рабочим днем. В ведомстве сообщали, что дополнительных выходных дней в феврале не будет, потому что выходной 23 февраля переносится на 10 мая.

Ранее стало известно, что власти Москвы ограничат продажу алкогольных напитков на майские праздники. Соответствующие ограничения решили ввести для профилактики травм и правонарушений.