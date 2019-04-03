РФ и Турция зафиксировали нарушения перемирия в провинциях Сирии

Дамаск, 3 апреля. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки шесть случаев нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — восемь случаев. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – три, Латакия – два, Идлиб – один», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала восемь случаев стрельбы в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Как уточнили в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон не проводил гуманитарных акций.

Новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий за истекшие сутки при этом не подписывалось. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима тишины, также не изменилось — 234.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска государства освободили практически всю территорию страны от контроля незаконных вооруженных бандформирований. Сирия приступила к восстановлению инфраструктуры.

Москва всесторонне содействует Дамаску, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом и создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома.

Ранее координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир сообщил о том, что боевики убили пару беженцев в лагере «Эр-Рукбан» за то, что они выразили поддержку властям республики.