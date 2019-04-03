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Два террориста нейтрализованы в Кабардино-Балкарии

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Два террориста нейтрализованы в Кабардино-Балкарии

Москва, 3 апреля. Террористы группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена на территории РФ) были нейтрализованы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Как пишет ТАСС, сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль, в салоне которого находились злоумышленники, которые ранее напали на полицейских. Однако они оказали сопротивление, открыв огонь из автоматического оружия.

Представитель НАК отметил, что два человека, находившиеся в машине, получили смертельные ранения, их личности к настоящему моменту установлены.

«Они были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ»1, — сообщили в НАК.

Напомним, три экстремиста, готовящие теракт, были нейтрализованы в Нальчике.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Петров
Источник: Информационный центр НАК
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