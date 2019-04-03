Эксперт из ЕС объяснил, почему в НАТО нет единства

Брюссель, 3 апреля. Среди членов НАТО нет единства, несмотря на декларируемые общие цели. Об этом заявил в среду эксперт из ЕС, глава центра геополитических исследований Eurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн.

По его словам, раньше задачи НАТО были понятны всем. Данный военный блок был создан для противостояния Советскому Союзу. Теперь же цели Североатлантического альянса понятны далеко не всем его участникам.

«Сегодня проблема для НАТО заключается в том, что у стран-членов блока разное восприятие безопасности​​​. СССР больше не существует, и поэтому члены НАТО поделены на тех, кого беспокоит ситуация с Россией, и тех, кого волнует ситуация исламским терроризмом», — пояснил Томанн РИА Новости.

По словам эксперта, сегодня НАТО продолжает действовать по инерции. Для США это инструмент сохранения контроля над Европой, а для европейских стран — способ получить привилегированные связи с США.

Немецкое издание ZDF полагает, что президент США Дональд Трамп пытается превратить НАТО в «альянс подхалимов и услужливых помощников». Американский лидер считает, что члены НАТО должны поддерживать США в противостоянии между Ираном и Китаем.