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В Госдуме разработают идеологию здорового питания россиян

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Законопроект о здоровом питании внесут в Госдуму в весеннюю сессию

Москва, 3 апреля. Законопроект о здоровом питании в России планируется внести в Государственную думу в весеннюю сессию. Об этом в ходе заседания нижней палаты парламента заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам предстоит законодательно урегулировать идеологию здорового питания, в связи с чем подготовлен соответствующий проект закона, который, как мы надеемся, в весеннюю сессию будет внесен в Государственную думу», — заявила Голикова.

При этом она добавила, что председателем правительства Дмитрием Медведевым принято решение закрепить полномочия по контролю качества питания за Роспотребнадзором.

Напомним, сегодня в нижней палате парламента проходит «правительственный час» с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой. Тема встречи — основные подходы к реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».

Автор: Алена Разживина
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