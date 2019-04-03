Адвокат не исключил скорое освобождение Кокорина и Мамаева

Москва, 3 апреля. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и его приятель Александр Протасовицкий могут быть освобождены из-под ареста 3 апреля. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на адвоката нападающего сине-бело-голубых Андрей Ромашов.

По данным газеты, юрист ответил утвердительно на вопрос, могут ли футболистов освободить в зале суда уже 3 апреля.

«Предыдущие решения принимались судами, которые не были уполномочены разбираться по существу», — сказал представляющий интересы игроков адвокат.

Он также уточнил, что шансы на освобождение Кокориных, Мамаева и Протасовицкого под залог или подписку о невыезде «весьма основательные».

Напомним, братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. Согласно данным следствия, в двух драках, устроенных ими в центре российской столицы в октябре прошлого года, пострадали водитель телеведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, а также руководитель департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Как ранее сообщалось, Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 апреля.