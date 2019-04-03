В Госдуме рассказали, как приблизить зарплаты россиян к необходимому денежному минимуму

Россияне назвали минимальный доход, позволяющий им «сводить концы с концами». В среднем он равен 58,5 тысячи рублей в месяц. При этом средняя зарплата в России, по данным Росстата, на начало 2019 года составляла 42,3 тысячи рублей. В Госдуме рассказали, как планируют сократить имеющийся разрыв.

«Доход в районе 60 тысяч рублей в месяц — это реально для россиян. Но чтобы к этому прийти, правительству следует перестать бояться повышения заработных плат», — заметила в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Светлана Бессараб, являющаяся членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Она отметила, что российские профсоюзы и трехсторонние комиссии постоянно выступают за повышение минимального размера оплаты труда и стоимости потребительской корзины.

«Если увеличивается МРОТ, растет и средняя заработная плата, потому что приходится поднимать ее тарифную часть», — пояснила парламентарий.

По мнению Светланы Бессараб, нужно начать повышать зарплаты в госучреждениях, не боясь инфляции, и тем самым задать темп для частного сектора.

«Из-за страха инфляции замораживать зарплату — это значит, замораживать экономику, — уверена депутат Госдумы. — Стагнация экономики не приводит к увеличению потребительского спроса у населения, она его замораживает. Более того, население РФ закредитовано. И это объясняется тем, что большинству граждан недостаточно получаемых доходов. А социальной поддержки, оказываемой на федеральном и региональном уровнях, явно недостаточно. Поэтому сегодня пора пересмотреть МРОТ и, что немаловажно, стагнировать налоги», — уверена собеседница ФАН.

По ее мнению, переводить неналоговые отчисления в состав налогов неправильно, потому что это будет противоречить ранее озвученному заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что налоги в России не должны расти.

«Людям и бизнесу нужно дать передохнуть. И они должны четко понимать правила игры, открывая свое дело. Должны быть уверены, что завтра ничего резко не поменяется. И вот когда мы постепенно повысим МРОТ, стагнируем налоги — а ресурсы на это в нашей экономике имеются, мы добьемся приближения средней заработной платы в России к тому уровню, который озвучили респонденты Росстата в качестве необходимого для жизни. На это может уйти года три-четыре. И это необходимо сделать, чтобы добиться того самого прорыва в экономике, которого ждет от нас президент Владимир Путин», — заключила Светлана Бессараб.

Федеральная служба государственной статистики представила статистику финансового положения российских домохозяйств за 2018 год. Ознакомившись с ней, агентство РБК сообщило, что 79,5% российских семей так или иначе испытывают финансовые трудности, потому что не могут приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, а 14,6% из этих семей сталкиваются, по их признанию, с «большими затруднениями». При этом два года назад показатель был выше — в наличии серьезных материальных проблем тогда признавались 84,6% респондентов.

Что касается минимального дохода, который требуется семьям для покупки самого необходимого, то он, по данным Росстата, зависит от состава семей. Так, минимальный доход, чтобы «свести концы с концами», для многодетных семей определен на уровне 82 тысяч рублей. Для молодых семей с детьми или без них минимальный доход колеблется в районе 68-69 тысяч, а для неполных семей с одним родителем ежемесячный денежный минимум составляет 62,5 тысячи. При этом семьям, состоящим только из пенсионеров, нужен минимальный доход на уровне 38,3 тысячи рублей.

Напомним, за последние три года МРОТ в России увеличился в 1,6 раза.