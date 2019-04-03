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Только пятая часть абортов в России проводится по медицинским показаниям

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Только пятая часть абортов в России проводится по медицинским показаниям

Москва, 3 апреля. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания нижней палаты парламента сообщила, что только пятая часть абортов в России делается по медицинским показаниям, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ежегодно фиксируется свыше 750 тысяч прерываний беременности. Из них только пятая часть — по медицинским показаниям», — заявила Голикова.

Работа с такими женщинами, выявление причин, послуживших принятию решения о прерывании беременности, — еще один резерв для повышения рождаемости, отметила вице-премьер.

Напомним, сегодня в нижней палате парламента проходит «правительственный час» с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой. Тема встречи — основные подходы к реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Наука» и «Образование».

Автор: Алена Разживина
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