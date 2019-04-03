Президент Анголы прибыл в Россию с официальным визитом

Москва, 3 апреля. Президент Анголы Жоау Лоуренсу прибыл в Россию с визитом. Самолет главы африканского государства приземлился в московском аэропорту «Внуково-2». Высокого гостя встретили замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Анголы в РФ Жоаким Аугушто де Лемуш.

Ранее сообщалось, что президент Анголы намерен посетить РФ и встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что африканский лидер пробудет в Москве 4 дня.

За это время стороны планируют провести переговоры на высшем уровне и рассмотреть вопросы двустороннего сотрудничества. Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров договорился с ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту развивать сотрудничество в инвестиционной и торгово-экономической областях, в том числе в энергетике.