Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Президент Анголы прибыл в Россию с официальным визитом

48
0 Оставить комментарий

Президент Анголы прибыл в Россию с официальным визитом

Москва, 3 апреля. Президент Анголы Жоау Лоуренсу прибыл в Россию с визитом. Самолет главы африканского государства приземлился в московском аэропорту «Внуково-2». Высокого гостя встретили замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Анголы в РФ Жоаким Аугушто де Лемуш.

Ранее сообщалось, что президент Анголы намерен посетить РФ и встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что африканский лидер пробудет в Москве 4 дня.

За это время стороны планируют провести переговоры на высшем уровне и рассмотреть вопросы двустороннего сотрудничества. Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров договорился с ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту развивать сотрудничество в инвестиционной и торгово-экономической областях, в том числе в энергетике.

Автор: Антон Соколов
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров