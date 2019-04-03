Новый президент Казахстана прибыл в Россию с первым официальным визитом

Москва, 3 апреля. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом, сообщил корреспондент РИА Новости из столичного аэропорта «Внуково-2».

Президентский лайнер приземлился в столице России в 11 часов утра по московскому времени. У трапа Токаева встречали посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов и руководитель департамента протокола министерства иностранных дел РФ Игорь Богдашев.

Стоит отметить, что это первый официальный визит Токаева в Россию в качестве президента Казахстана. Как подчеркнули в пресс-службе Кремля, у лидеров России и Казахстана запланированы переговоры, в рамках которых они намерены обсудить двусторонние отношения, а также перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве.

В пресс-службе Совета Федерации РФ добавили, что президент Казахстана намерен встретиться и с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко.

Напомним, 20 марта Нурсултан Назарбаев заявил об уходе с поста президента Казахстана. Своим приемником он назначил Токаева, который ранее являлся председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана.

Накануне Токаев отметил, что Россию и Казахстан связывает многовековая общая история, а также единое по своей сути культурное и духовное пространство.