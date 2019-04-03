Президент Судана назначил новых министров

Хартум, 3 апреля. Президент Судана Омар аль-Башир подписал указ о назначении новых министров и государственных министров.

Согласно распоряжению лидера африканского государства, пост министра Бюро федерального правительства занял Сиддик Мохамед Амер, министра культуры, туризма и древностей — Равда Аль-Хадж Мохамед, министра молодежи и спорта — Абу Хурайра Хусейн Али.

В то же время государственным министром в министерстве иностранных дел назначен Муавия Осман Халид, госминистром в министерстве юстиции — Али Омер Аль-Шариф Юсиф Аль-Хинди, госминистром в министерстве финансов — Аль-Садик Мухаммед Али Хасаб Аль-Расул, госминистром в министерстве промышленности и торговли — Ахмед Али Муса.

Напомним, в апреле прошлого года президент Судана отправил в отставку правительство страны, а также глав всех провинций. Кроме того, лидер государства объявил чрезвычайное положение в стране сроком на год.

По его мнению, данные меры должны были помочь стабилизировать ситуацию в стране, а также провести ряд реформ для выведения Судана из экономического кризиса. При этом жители африканской страны спокойно восприняли введение режима чрезвычайного положения.

В середине марта текущего года президент Судана утвердил состав нового правительства, в который вошли более 20 министров. Так, главой кабинета министров был назначен Мухаммед Тахер Ииля, министр иностранных дел Судана Мухаммед Ахмед Ад-Дирдири сохранил свой пост.

Ранее радиостанция Radio Dabanga сообщила о том, что жители Судана столкнулись с нехваткой наличных денежных средств из-за падения курса национальной валюты.