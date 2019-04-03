Закон о хостелах может вступить в силу 1 октября

Москва, 3 апреля. Согласительная комиссия Государственной думы и Совета Федерации по закону о запрете гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов договорилась перенести срок вступления документа в силу на 1 октября, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Решение принято. Завтра нам нужно будет подписать соответствующее постановление», — сообщила главы комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

Как сообщалось ранее, Совет Федерации отклонил закон о хостелах. Спорным стал вопрос о сроках вступления документа в силу. Для разрешения разногласий было принято решение о создании согласительной комиссии по закону.