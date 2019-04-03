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Украина должна выплатить по долгам $17 млрд в 2019 году

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Названа сумма долга, которую выплатит Украина в 2019 году

Киев, 3 апреля. Министерство финансов Украины увеличило прогнозную оценку платежей до 17 миллиардов долларов, которые предстоит осуществить в 2019 году в рамках обслуживания и погашения кредитных долгов, пишет ТАСС со ссылкой на украинский бизнес-канал UBR. 

Отмечается, что до конца года Киеву предстоит выплатить «на 15,3 миллиарда гривен (567 миллионов долларов) больше, чем на начало марта 2019 года и на 69,4 миллиарда гривен (2,5 миллиарда долларов) больше, чем на начало 2019 года».

Эксперты объяснили, что увеличение вызвано крупными размещениями облигаций в начале года.

Ранее сообщалось, что в МВФ уверены в способности Украины погасить долги по кредитам прошлых лет. Об этом сообщил глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман. Он напомнил, что Украина входит в период высоких долговых выплат. Представитель МВФ отметил, что политика Национального банка Украины, направленная на накопление золотовалютных резервов, а также существенная финансовая поддержка от международного сообщества свидетельствуют о том, что Киев способен выполнять свои долговые обязательства.

Названа сумма долга, которую выплатит Украина в 2019 году

Автор: Алия Садыкова
Источник: ТАСС
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