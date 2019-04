В Fox News рассказали, как дело Мюллера уничтожило репутацию либеральных СМИ США

Москва, 3 апреля. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в ноябре 2016 года окончательно подорвало доверие американцев к либеральным СМИ, уверена обозреватель Fox News Лиз Пик, перевод материала предоставило издание «ПолитРоссия».

По данным опроса CBS, больше половины американцев высказывают мнение, что расследование Мюллера было политически мотивированным, поэтому через СМИ транслировалась мысль о связи между Кремлем и Белым домом. Жители США стали осторожнее относиться к изданиям, которые распространяют ложную информацию о президенте, этот факт увеличил шансы переизбрания Трампа в 2020 году, уверена Лиз Пик.

Пик подкрепляет свою мысль тем фактом, что рейтинг уверенной в существовании «сговора» между Белым домом и Кремлем тележурналистки Рэйчел Мэддоу упал на 20%. И это, по мнению обозревателя Fox News, неудивительно, так как Мэддоу «на протяжении многих месяцев рассказывала своей аудитории о якобы сенсационных расследованиях, которые на практике оказались столь же взрывоопасны, как и мокрый цемент».

Также газета The New York Times, по мнению журналистки, испортила репутацию делом Мюллера, решив сыграть в «оппозиционную игру» и начав допускать в отношении американского президента спорные утверждения. Аналогичная история произошла и с порталом BuzzFeed, и с изданием The Washington Post. Этим СМИ начали меньше доверять, резюмировала Пик, отметив, что они не сообщают достоверную информацию, а занимаются навязыванием своего ангажированного мнения.

Напомним, расследование Мюллера о «вмешательстве» РФ в американские выборы продолжается уже два года. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс был инициирован для решения внутренних проблем США и не имеет никакого отношения к России. В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран. Американский президент Дональд Трамп также отвергает все обвинения в свой адрес.

Мюллер 22 марта передал результаты своей работы генеральному прокурору США Уильяму Барру, но судя по всему, никаких доказательств в документах так и не нашлось.