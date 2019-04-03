Депутат Госдумы обвинил США в провоцировании второго Карибского кризиса

Москва, 3 апреля. США ответственны за раскручивание нового витка гонки вооружений и провоцирование второго Карибского кризиса. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Ранее постоянный представитель Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что на переговорах глав МИД стран Североатлантического альянса планируется принять «пакет решений» по Черному морю. По ее словам, документы предусматривают усиление разведки и вхождение кораблей стран НАТО в Черное море. Кей Бейли Хатчинсон отметила, что эти меры необходимы, чтобы «гарантировать безопасный проход» украинских кораблей через Керченский пролив.

По мнению Шеремета, сейчас Вашингтон ведет себя как «шериф, обвешанный кольтами», у индейской резервации.

«Только они перепутали континенты и забывают, что в России находятся не индейцы со стрелами и луками, а великий народ, способный защитить себя и отстоять свои интересы. США напрямую ответственны за раскручивание нового витка гонки вооружений и возникновение второго Карибского кризиса», — цитирует слова Михаила Шеремета РИА Новости.

Он добавил, что вина за это полностью лежит на Вашингтоне.

По мнению Шеремета, «пакет» НАТО по Черному морю выглядит абсурдно. Парламентарий считает, что эти меры Североатлантического альянса являются не чем иным, как геополитической агрессией и провокацией, направленной против России. По мнению депутата, если НАТО введет анонсированные меры в действие, то Москве не стоит медлить с ответом.

Михаил Шеремет добавил, что Североатлантический альянс использует инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе как повод для усиления своей группировки в Черном море. Депутат подчеркнул, что необходимо поднять вопрос об ограничениях для кораблей НАТО в акватории этого моря. Парламентарий считает, что Штаты намеренно испытывают терпение России и ставят весь существующий миропорядок под угрозу.

«Недопустимо, чтобы будущее мира на нашей планете зависело от прихотей и корыстных интересов политики США», — резюмировал Шеремет.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал слова Кей Бейли Хатчисон ребячеством. Он также исключил агрессию НАТО против кораблей Черноморского флота и пограничников, так как это грозит очень серьезными последствиями.

Напомним, осенью 2018 года три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское. Корабли вошли в Керченский пролив, опасно лавировали и не отвечали на законные требования российских пограничников. Украинские моряки, совершившие провокацию, были задержаны. В отношении них расследуют дело о нарушении госграницы России.