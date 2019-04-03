Правительство направило более 65,8 млрд рублей на развитие автотрасс в России

Москва, 3 апреля. Правительство России выделило более 65,8 миллиарда рублей на развитие автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Документ был обнародован пресс-службой кабинета министров. Выделение средств будет осуществлено в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

«Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 миллиарда 824 миллиона рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в тексте распоряжения.

Уточняется, что Самарская область получил более 30 миллиардов рублей на строительство транспортного обхода вокруг Тольятти и мост через Волгу. 7 регионов получат более 22 миллиардов рублей на развитие дорог, а 23 субъекта — 12,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию трасс и мостов.

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