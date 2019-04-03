Найдена уникальная бактерия, которая смогла бы выжить на Марсе

Томск, 3 апреля. Ученые Томского государственного университета первыми в мире обнаружили в подземных водах термального источника в Верхнекетском районе региона бактерию, которая способна получать энергию без света и кислорода. Как рассказали в пресс-службе вуза, теоретически бактерия смогла бы выжить на Марсе.

Отмечается, что речь идет о бактерии Desulforudis audaxviator (в переводе «смелый путешественник»), которая живет в глубинных подземных водах. Ученые «охотились» за этой бактерией последние десять лет. Интерес к этому виду исследователей из разных стран обусловлен тем, что бактерия получает энергию в условиях полного отсутствия света и кислорода. Эксперты считают, что теоретически такая бактерия смогла бы выжить в космосе.

Как уточнила заведующая кафедрой физиологии растений и биотехнологий Биологического института ТГУ Ольга Карначук, ранее считалось, что жизнь в этих условиях невозможна, поскольку без света нет фотосинтеза, лежащего в основе всех пищевых цепочек.