Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Вертолеты ВСУ провели тренировочные полеты в Донбассе

433
0 Оставить комментарий

Вертолеты ВСУ провели тренировочные полеты в Донбассе

Донецк, 3 апреля. Вертолеты Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели тренировочные полеты на одном из аэродромов в Донбассе. Об этом заявила в среду пресс-служба оборонного ведомства Украины.

По уточненным данным украинского ведомства, в тренировочных полетах были задействованы «два экипажа вертолетов Ми-8 из состава Объединенных сил».

Согласно информации пресс-службы, экипажи вертолетов выполнили ряд задач, в частности, полеты на поисково-спасательное обеспечение, мониторинг в небе, тренировочные заходы на посадку по устройствам с использованием посадочных систем, выполнение посадки на неподготовленную площадку.

Накануне сообщалось, что Грузия и Украина примут участие в учениях Североатлантического альянса в Черном море.

Автор: Сергей Петров
Источник: Пресс-служба Минобороны Украины
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров