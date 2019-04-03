Вертолеты ВСУ провели тренировочные полеты в Донбассе

Донецк, 3 апреля. Вертолеты Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели тренировочные полеты на одном из аэродромов в Донбассе. Об этом заявила в среду пресс-служба оборонного ведомства Украины.

По уточненным данным украинского ведомства, в тренировочных полетах были задействованы «два экипажа вертолетов Ми-8 из состава Объединенных сил».

Согласно информации пресс-службы, экипажи вертолетов выполнили ряд задач, в частности, полеты на поисково-спасательное обеспечение, мониторинг в небе, тренировочные заходы на посадку по устройствам с использованием посадочных систем, выполнение посадки на неподготовленную площадку.

Накануне сообщалось, что Грузия и Украина примут участие в учениях Североатлантического альянса в Черном море.