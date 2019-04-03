Сбербанк договорился с Emirates NBD о продаже турецкого Denizbank

Москва, 3 апреля. Сбербанк подписал соглашение с арабским Emirates NBD о продаже турецкого Denizbank за 15,48 млрд лир (2,76 млрд долларов). Об этом в среду сообщает пресс-служба Сбербанка.

Новая цена касается 99,85% акций Denizbank.

«Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2019 года, и она подлежит необходимому согласованию регулирующими органами», — говорится в сообщении.

В мае Сбербанк подписал с Emirates NBD соглашение о продаже Denizbank за 14,6 млрд лир (3,2 млрд долларов, исходя из актуального курса).Первоначально планировалось осуществить сделку в конце 2018 года. Теперь срок перенесли на второй квартал 2019. Напомним, что Сбербанк купил Denizbank в 2012 году за 3,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк обсуждает с Центробанком разные варианты интеграции своей системы перевода и системы быстрых платежей. Система быстрых платежей была запущена в феврале. Над платформой работали специалисты Банка России и других крупнейших банков.